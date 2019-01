Intsikurmu Talifestivalile annab avalöögi I Wear* Experiment

Lisaks kontserdile on võimalik bändiliikmetega mõõtu võtta pinksiturniiril ning uudistada bändi uusi fännitooteid. Samuti on õhtu jooksul plaanis mitmeid üllatusi.



"Meil on väga hea meel, et saame just Intsikurmu Talifestivalil oma detsembris ilmunud uut albumit "Jupiterz" esitleda," sõnab bändiliige Hando Jaksi. "Intsikurmu KETS poes toimuv nii-öelda soojendusüritus on kindlasti heaks võimaluseks veidi intiimsemas keskkonnas meie uue muusikaga tutvuda ning soovi korral meilt küsimusi küsida."

Festivali korraldaja Martin Ruus on lubanud, et õige pea lisanduvad nimekirja ka välisesinejad. "Intsikurmu Talifestivali üheks peaesinejaks on I Wear Experiment*, kes kindlasti teeb vaimustava esitluskontserdi oma uuest albumist "Jupiterz" ning peagi saame Intsikurmu fänne rõõmustada ka kahe põneva välisartistiga," selgitas ta.