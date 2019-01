Intsikurmu Talifestivalil esinevad I Wear* Experiment, The Boondocks ja HOAX

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

1995. aastal loodud Klassikaraadio on Eesti muusikamaastikul juba kindel bränd ja tema kindel positsioon – ka võrdluses maailma teiste samalaadsete raadiotega – kõneleb nii kultuuri olulisusest Eestis kui ka raadio valitud õigest liikumissuunast. Kõigi nende aastate jooksul on Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder seda meediakanalit targalt tüürinud läbi meie kultuurielu tõusude ja mõõnade, karide ja avavete.

Festivali korraldaja Martin Ruus on lubanud, et õige pea lisanduvad nimekirja ka välisesinejad. "Intsikurmu Talifestivali üheks peaesinejaks on I Wear Experiment*, kes kindlasti teeb vaimustava esitluskontserdi oma uuest albumist "Jupiterz" ning peagi saame Intsikurmu fänne rõõmustada ka kahe põneva välisartistiga," selgitas ta.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel