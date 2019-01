Viljandis tehakse kõva surfitrenni ka ilma kõrgete lainete ja kuumade randadeta

Kui öelda sõna surf, tulevad paljudel esimesena silme ette ilmselt kõrged lained ja kuumad rannad. Aga näiteks Viljandis tehakse kõva surfitrenni ka praegu. Viljandi tüdruk 10-aastane Liisbet Salong on talisurfiga tegelenud juba pea pool oma elust. Tegelikult ei ole siin midagi imestada. Liisbeti isa Tõnis Salong on talisurfi maailmameister ja kohe, kui jää vähegi kannatab, on Viljandi-lähedastel järvedel nii isa kui ka tütar.

"Mulle meeldib kiirus ja action," tunnistas Liisbet. Ta märkis, et aeg-ajalt teeb ta ka isale silmad ette.

"Eks ta nägi, kuidas me mööda jääd kihutame," tunnistas Tõnis. "Tal on kaks venda ka, kes sõidavad. Et kuidas siis tema niimoodi jääb kalda peale vaatama. Siis saigi talle tehtud kelk, mis on nagu hiigelsuur rula."

Uisud on kelgu juures tähtis element ja ka kõige kallim. "Uisud on spetsiaalsest roostevabast kõrge süsinikusisaldusega karastatud metallist, et nad nüriks ei läheks. Kui näpuga katsuda, siis on tunda, et see on hästi libe materjal. Kelk võib kehva olla, aga kui uisud kehvad on, siis pole kasu."

Igapäevast leiba teenib Tõnis sepatööga. Õnneks tulevad erialased oskused ka talisurfiga tegelemisel kõvasti kasuks, sest kelgud, millega siin sõidetakse ja mis järjepanu medaleid toovad, on sisuliselt algusest lõpuni valmistatud Tõnise sepikojas.

Tõnis märkis, et talisurfi juurde jõudis ta nii nagu enamik talisurfajaid. "Ei olnud kuskil surfata, veekogud läksid jäässe ja siis tuli midagi välja mõelda."

Liisbet ütles, et läbi jää ta vette kukkunud ei ole, aga kukkunud on korduvalt. Tõnis see-eest tunnistas, et tema on end märjaks teinud küll. "On hirmus tuhin uut kelku minna katsetama. See aasta veel kukkunud ei ole, aga eelmine aasta päris mitu korda."

Tõnis tunnistas, et talisurfihobi on väga raske ravimatu haigus. "Sellest on väga keeruline lahti saada. See adrenaliin on ikkagi hea, kui kiirused on mõnusad, ilm on ilus ja tuult on ka. Ei saa sepikojas tööd teha, peab minema."