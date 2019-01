"Bohemian Rhapsody" võit pani Twitteri inimeste pahameelest kihama

Parima draamafilmi auhinda läksid lavale vastu võtma filmi taustajõud ja näitlejad, kuid paljudele jäi silma, et nende seas polnud režissöör Bryan Singerit. Lisaks ei tänanud režissööri oma kõnes ei filmi produtsent Graham King ega ka peaosaline Rami Malek, kes pärjati parima meespeaosa auhinnaga, vahendas EW.

Vastuolud Singeri ümber lekkisid meediasse 2017. aasta lõpus, kui mees kaks nädalat enne filmivõtteid vallandati. Sellegi poolest säilitati mehe režissööritiitel. Samal perioodil süüdistati Singerit seksuaalses ahistamises, kui üks mees väitis, et režissöör vägistas teda 2003. aastal, kui ohver oli vaid 17-aastane. Singer on süüdistusi eitanud.

Pärast Kuldgloobuste võitu hakkasid inimesed kiirelt Twitteri vahendusel oma pahameelt ja imestust väljendama. Alles eelmisel aastal kanti ahistamisvastaste kampaaniate #metoo ja #timesup toetusteks Kuldgloobustel musti kleite, mistõttu oli paljude meelest kohatu, et sel korral pärjati ahistamissüüdistusega Singerit parima filmi auhinnaga.

hollywood patting themselves on the backs and wearing "times up" pins as they give bryan singer the penultimate award.... i don't know why i'm surprised yet here we are — victoria ♉️ (@eichart) January 7, 2019

Congrats to 62% rotten tomatoes holder and Bryan Singer directed Bohemian Rhapsody on winning the first post me too era golden globe. Very cool! — Redneck Kong (@MICHAELfilm94) January 7, 2019

Seriously? Bohemian Rhapsody. The Bryan Singer one?.... what happened to Times Up? #GoldenGlobes — Harry Cook (@HarryCook) January 7, 2019

Pärast võitu kommenteeris produtsent Graham King, et ainus, millest peaks rääkima, on see, et iga meeskonnaliige oli filmitegemises hingega sees. "Seda tegid kõik," lausus King.

Näitleja Rami Malek jätkas, et selle filmi eesmärk oli ülistada Freddie Mercuryt ilma igasuguste kompromissideta. "Me armastame, tähistame ja imetleme teda nagu ta seda väärib," kommenteeris Malek.

Singer ise ütles 2017. aastal filmivõtetest taandudes, et teeb seda vanemate tervise tõttu. Kuigi spekuleeriti, et lahkumise taga olid kehvad suhted Rami Malekgiga, polnud Singeri sõnul neil juttudel alust. "Meil oli küll aeg-ajalt loomingulisi eriarvamusi, kuid me suutsime Ramiga need kõrvale jätta ja jätkasime koos filmi kallal töötamisega," selgitas ta filmist lahkumise järel.