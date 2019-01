Johanna Eendra: Eesti Laulule pääsemise järel jäin õnnetundest palavikku

Lisaks Johannale ja tema vennale Joosepile on loo produktsiooni taga ka Stig Rästa ja Vallo Kikas. Johanna selgitas, et tema koostöö Stigiga sai alguse, kui tüdruk oli vaid 17-aastane ja saatis mehele paar oma lugu. "Ma ootasin vastust kaks nädalat ja arvasin ausalt öeldes, et sealt ei tule vastust, aga õnneks tuli," meenutas Eendra Menule.

Laul, millega Johanna Eesti Laulul on, kannab nime "Miks sa teed nii?". "Kui lugu pole kuulnud, võib see tunduda järgmine Ödede räpp, aga tegelikult on see üsna emotsionaalne lugu minu jaoks ja miks ballaadist ning raadiokamast loost. See on minu meelest hea kooslus," arutles laulja.

Laul räägib südamevalust ja suhetest. "Kuna ma kirjutasin sõnad koos vennaga, arutasime me erinevaid kogemusi läbi. See ei ole konkreetselt mingist isikust, vaid elust," selgitas Johanna.

Lauljatar proovis ka eelmisel aastal Eesti Laulule pääseda ning tänavune poolfinaali pääsemine oli tema sõnul nii suur üllatus, et põhjustas talle palaviku. "Mitte pingest, lihtsalt õnnetundest. Mul ei ole varem sellist asja olnud, et palavik tõuseks sellise asja pärast," tõdes ta, et ei suutnud häid uudiseid uskuda.