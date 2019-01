Ranele valmistub Eesti Lauluks silmade lahtihoidmist harjutades

Ranele loo kirjutas Marek Rosenberg. "See on mul esimene aasta, esimest korda proovisin ja õnnestus kohe, mille üle mul on väga hea meel," rääkis lauljatar Menule.

Ranele ei ole põhikohaga muusik, vaid töötab tegelikult huvijuhi ja arvutiõpetajana Kostivere koolis. Eesti Lauluks on Ranele valmistunud pisiasju lihvides. "Ma võtsin oma eesmärgiks, et ma hoian oma silmi rohkem lahti. Selline pisike detail, aga see on üks asi, millega ma olen tööd teinud," avaldas Ranele.

Ranele sõnul aitab silmade lahtihoidmine luua publikuga vahetumat kontakti. "Seda soovitas minu koreograaf, kes vaatas minu esinemisi. See on põhiteema, et ma olen hästi laulus sees alati, kui ma esinen. Siis ma panengi silmad kinni ja teen palju nägusid, aga nüüd ma püüan rohkem silmi lahti hoida," tõdes ta.