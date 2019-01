Lacy Jay: armastan Eesti kultuuri ja inimesi

Lacy selgitas Menule, et tuli Eestisse üliõpilasena seitse aastat tagasi, armus siinsesse kultuuri ja hakkas käima igal aastal. "Ma sain kutse tulla Tartusse, et töötada noortega. Ma ütlesin alguses ei, sest see kõlas hirmutavalt. Samal päeval, kui ma sain kutse, olin ma Dallases kohvikus ja üks eestlane hakkas minuga ootamatult rääkima ja ütles, et ma peaksin Eestisse tulema. Ma tundsin siis, et minu saatus on tulla," lausus ta.

Lacy ütles, et armastab Eesti inimesi ja kultuuri. "Viis, kuida inimesed siin suhtlevad, on nii erinev sellest, kust ma pärit olen. Ma tunnen, et see on palju autentsem. Mul on siin aastatepikkuseid sõprussuhteid," ütles Lacy, et Ameerikas on inimestevahelised suhted kiired lõppema.

Muusika ei ole Lacy põhiala, tegelikult õpib naine terapeudiks. "Muusika on alati olnud minu hobi, eluviis ja praegu minu töö Dallases," selgitas Lacy.

Laulu "Halleluja" taga on lisaks Lacyle eestlane Ago Teppand. "Me elasime samal ajal sarnaseid asju läbi ja kui kohtusime, oli meil mõlemal kirjutatud sõnu, mis töötasid omavahel lauluna väga hästi töötasid," selgitas Lacy, kuidas koostöö algas.

Lacy sõnul on tema lool mitmeid sõnumeid. "Ago kaotas hiljuti lähedase inimese, seega on see laul tema jaoks väga eriline. Ta sai läbi nende sõnade leinata. Minu jaoks on see rohkem mõiste sellest, kuidas me tahame omada oma elus kõige üle kontrolli, kuid saame aru, et meil ei ole tegelikult kontrolli," selgitas ta.