Sandra Nurmsalu võistlusloost: see tõesti kirjeldab minu elu praegu

Sandra Nurmsalu ütles Menule, et on Eesti Laulul juba kolmandat korda, kuid seekord on kõik teisiti, sest teeb seda mõnekuuse lapse kõrvalt. "Sellel korral ma teen kogu seda karusselli oma väikese kaheksakuuse beebi kõrvalt, kes on siin praegu issiga ja ootab mind," ütles Nurmsalu, et pere tugi on tema jaoks oluline.

Nurmsalul kasvab kodus lisaks kaheksakuusele poisile ka kaks tütart. "Beebi on minuga alati kaasas, sest ta on nii väike veel ja vajab emmet ja suuremad tüdrukud on siis kodus vanaemaga. Kui on väga tugev ja hea, toetav perekond, on see kindlasti võimalik ja teha tööd," ütles Nurmsalu.

Lauljatar tunnistas, et polnud tegelikult vaimustuses mõttest Eesti Laulul kaasa lüüa, kuid sattus siiski poolfinaali Priit Pajusaare ja Aapo Ilvese kirjutatud looga "Soovide puu". "See laul on üks kõige erilesemaid laule minu enda jaoks minu lauludest. Tal on hästi tugev ja positiivne sõnum," ütles Nurmsalu.

Loos kõlavad sõnad "Soovide puul on juba õisi", mis kirjeldavad Nurmsalu sõnul tema praegust eluetappi. "Tõesti, see kirjeldab minu elu praegu. See, millest ma laulan, seda ma tõesti elan ise väga läbi ja ma arvan, et see on väga hea ja aus pind, millelt üldse seda laulusõnumit kuulajateni tuua," lausus ta.