Sandra Oh pilkas Kuldgloobuste laval Lady Gaga kulunud väljendit

Sandra Oh kasutas Kuldgloobuste galat juhtides sama väljendit, mida Lady Gaga on korduvalt erinevatel pressiesinemistel kasutanud. "Siin saalis võib olla sada inimest, kellest 99 ei usu sinusse, kuid sul on vaja ainult seda üht, kes usuks," on Gaga öelnud mitmetes intervjuudes, viidates Bradley Cooperile, kes kutsus naise filmi "A Star Is Born".

Lady Gaga hüüatas õhtujuhtide nalja peale: "See on tõsi!".