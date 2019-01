Sofia Rubina sotsiaalmeediast: tunnen ennast nagu tsirkuses

Rubina esimene kogemus Eurovisiooni eelvoorus on aastast 2004, kui osales konkursil "Eurolaul" koos lauljaga Hatuna. "Ma mäletan, me olime nii noored ja veel kaks päeva enne ei olnud kontserdikleite. Ma mäletan, et hästi kiiresti sai see tehtud mingist materjalitükist. Aga nii pabistasime, praegu enam sellist tunnet ei ole. Praegu on tunne, et ma olen juba nii küps," ütles Rubina Menule.

Naise sõnul areneb Eesti Laul iga aastaga ning ühe olulise asjana on juurde tulnud sotsiaalmeedia. "Ma natuke tunnen ennast nagu tsirkuses, ma pean igat oma päeva jagama inimestega, aga selles on midagi huvitavat jällegi. Alati leiad mingi naljaka asja, mida saab Instagrami või Facebooki panna," rääkis Rubina, kuidas ta selle poolega toime tuleb.