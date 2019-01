Jaan Pehk: lavatehnikud saavad puhata, kui meie kord on

"Närvilised ajad on möödas, me oleme rahulikud vanainimesed," selgitas Jaan Pehk Menule, öeldes, et homme peetakse saunaõhtut ja sellise tempoga poolfinaali suunas liigutaksegi.

Kuigi välismaalased Youtube'i keskkonnas "Parmumängule" suurt edu ei ennusta, on Pehki sõnul oluline, et Eesti Laulul oleks sõbralik koosviibimine ja hea muusika.

"Parmumängus" on oluline roll parmupillil ning Cätlin Mägi sõnul pole see mingi naljapill. Naine esitas parmupillil "Sepapoisse", tõestades, et instrumendiga saab tõesti ka lugusid mängida. Lisaks on parmupilli boonuseks selle suurus. "Kindlasti mugavam kui Estonia klaver, tehnikud saavad puhata sellel ajal, kui meie kord on," selgitas Pehk, et pill mahub taskussegi ära.