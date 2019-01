Uku Suviste: ohtlik, kui alguses liiga palju oodatakse või ennustatakse

Sel nädalavahetusel valmistusid Eesti Laul 2019 poolfinalistid telemajas peagi algavaks võistluseks. Muusik Uku Suviste, kes tegi talendisaates "Voice of Russia" peadpööritavat edulugu, saab nüüd koondada oma tähelepanu Eesti Laulule looga "Pretty Little Liar".

Uku rääkis Menule, et talendisaate võit oleks muutnud tema elu muusikuna, sest võidu korral oleks ta saanud lepingu plaadfirmaga Universal, kuid finaalist väljajäämine teda ei kurvasta. "Natuke võib-olla isegi nii kahju ei ole kui võiks olla. Punkt üks on see, et poolfinaalil ja finaalil oli neli päeva vahet, ma olin viis saadet olnud seal sees. Mis ta mulle kui artistile oleks juurde andnud, mitte nii palju," selgitas Suviste.

Suviste ütles, et tal on ülimalt tänulik tunne, et tal õnnestus Venemaa talendisaatesse pääseda ja nii kaugele jõuda.

Suviste võrdles Vene talendisaate produktsiooni Eesti Lauluga ja tunnistas, et tegelikult on seal palju ühist. Venemaal tehakse kõike lihtsalt suuremate vahenditega ja mastaapsemalt. "Üks oluline vahe on kindlasti see, et kui Eestis tehakse ajagraafikuid, kuigi teles võivad igasugused ajagraafikud muutuda, siis üldiselt me saame ajagraafikuga arvestada," ütles Suviste, et kui siin saab viis intervjuud teha paari tunniga, siis Venemaal läheks selleks terve päev.

Uku ütles, et pärast edu Venemaal ei kiirusta ta end veel Eurovisioonivõitjana nägema. "Need on ohtlikud asjad, kui algul liiga palju oodatakse, eeldatakse või ennustatakse," põhjendas ta.