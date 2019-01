The Swingers: keegi meist ei saa öelda, et meile ei meeldinud Eurovisioonil

Sel nädalavahetusel valmistusid Eesti Laul 2019 poolfinalistid telemajas peagi algavaks võistluseks. The Swingersi koosseisus, kes osaleb võistlusel looga "High Heels In The Neighbourhood", on ilmselt kõige rohkem eurovisioonikogemusega osalejaid.

Lauljatar Birgit Sarrap ütles Menule, et esimene eesmärk on ikkagi Eesti Laul, aga ka eurolava on jälle kutsuv. Timo Vendt ja Mihkel Mattisen osalesid Eurovisioonil alles möödunud kevadel, olles Elina Nechayeva euroloo "La Forza" autorid. Tanjal ja Birgitil on Eurovisioonist möödas juba viis aastat.

"Muidugi äge oleks minna ka täitsa suurele lavale. Ma arvan, et mitte keegi meist ei saa öelda, et meile ei meeldinud Eurovisioonil. See on ikka väga-väga äge üritus ja muidugi tahaks sinna ikka jälle tagasi minna," tõdes ta.

Tanja sõnul on oluline, et bändiga esinedes on toetus suurem. "Üksinda on kõik silmad ainult sinu peal ja koormus ning vastutus on palju-palju suurem," ütles ta.