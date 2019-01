Kadiah: loodetavasti ootavad suured muutused ja pakkumised veel ees

Sel nädalavahetusel valmistusid Eesti Laul 2019 poolfinalistid telemajas peagi algavaks võistluseks. Kadiah rääkis oma loost "Believe", mis on juba avanud talle uusi uksi muusikuna.

Kadiah ütles Menule, et on tegelikult proovinud Eesti Laulule pääseda ka kahel varasemal korral, kuid omakirjutatud laul "Believe" avas talle lõpuks poolfinaali ukse. "See tuli suure üllatusena, aga kui ma ei oleks ka kolmandal korral pääsenud, siis ma arvan, et ma oleks veel proovinud, aga mul on nii hea meel, et praegu läks nii," lausus ta.

Kadiah töötab praegu TV3 turundusosakonnas, kuid tahaks väga olla professionaalne laulja. "Laulmisega olen tegelenud rohkem hobikorras, aga ideaalis tahaksin tegeleda laulmisega igapäevaselt," tunnistas ta.

Lauljatar loodab, et Eesti Laulul osalemine annab talle selleks ka võimaluse. "Ma loodan, et Eesti Laul annab mulle tõuke, et ma saaksin väikestel ja suurtel lavadel ka edaspidi esineda ja tegeledagi sellega igapäevaselt, kirjutada laule kas endale või teistele ja nautida seda," ütles ta.

Esimene suur muutus oli aga see, et Kadiah sai laulda ETV heategevusprogrammis "Jõulutunnel". "Ma arvan, et need suured muutused ja loodetavasti pakkumised ootavad mind alles ees," ütles ta.