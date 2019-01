Synne Valtri: kui Eesti Laulu poleks, hakkaks ma arvatavasti remonti tegema

Sel nädalavahetusel valmistusid Eesti Laul 2019 poolfinalistid telemajas peagi algavaks võistluseks. Synne Valtri rääkis oma võistlusloost "I´ll Do It My Way".

Synne rääkis Menule, et tal on pärast Patuse Poole laialiminekut hea meel, et saab Eesti Laulu karussellil kaasa lüüa. "See minu jaoks on oluliselt parem lahend üldse, et Eesti Laul peale tuli, sest ma tõesti ei oska kodus niisama istuda. Kui ma peaksin praegu kodus olema, hakkaksin ma arvatavasti remonti tegema, peaasi, et saaks liigutada," tõdes ta.

Lauljatar tunnistas, et on proovinud Eesti Laulule pääseda mitmel korral, kuid nüüd läks ka õnneks. "Eesti Laul on lihtsalt tohutult hea hüppelava üldse Eesti muusikamaastikule ja mis saab parem olla kui laulda Eesti kõige suuremal ja tähtsamal konkursil," põhjendas naine, miks ta konkursile tuli.

Võistluslaul "I´ll Do It My Way" sündis öösel, kui Synne sõnu ja viisi unes kuulis. "Tõusin üles, võtsin ruttu telefoni, ümisesin ruttu sisse, et hommikul üle kuulata, et midagi kaotsi ei läheks," rääkis ta.