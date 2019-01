Sissi: mõtlesin, et ei tule sel aastal Eesti Laulule

"Ma mõtlesin, et ma ei tule sel aastal Eesti Laulule, et ma olen rahulikult, tegelen muusikaga, aga siis lihtsalt Karl-Ander saatis mulle ägeda demo ja ma mõtlesin, et okei, läheb uuesti," naeris Sissi Menuga rääkides, et alles eelmisel aastal võistles ta samal ajal superstaarisaates.

Laul sündis nelja päevaga vaid nädal enne Eetsi Laulu tähtpäeva, kuid Sissi sõnul on see pala, mille nimel võidelda. "See laul on hümn, mille ma kirjutasin iseendale," ütles Sissi, et see lugu räägib raskustest ja nendega võitlemisest.

Sissi ütles, et püüab ka lavashow osas nii palju kaasa lüüa, kui jaksab. Lisaks temale on kaasatud kogu ta pere. "Minu isa, ema õde, kõik kolmekesi panustavad sada protsenti sellesse," ütles Sissi, et ema koreograafina aitab lavalises liikumises kaasa, aga isa annab nõu, kuidas lavanärviga toime tulla.