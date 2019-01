Oscarite korraldajad on nõus Kevin Harti gala õhtujuhi kohale ennistama

"Ma usun andestusse, ma usun teistesse võimalustesse ja ma usun Kevin Harti," kirjutas Ellen Degeneres Twitteris, vahendas Independent.

However you feel about this, the only positive way through it is to talk about it. Thank you for being here, @KevinHart4real. ❤️ pic.twitter.com/FVKZ6FIQAx