Reklaamispetsialist reastas viis kõige vastuolulisemat reklaami

Reklaamiagentuuri Tank loovjuht Joel Volkov otsis välja viis ärakeelatud reklaami ja reastas need isikluks edetabeliks.

Volkov paigutas viiendale kohale 150 aastat vana kokaiinireklaami. "Mina panin ta viiendaks ehk mitte edetabeli kõige kõvemaks sõnaks seetõttu, et teaduslikult ei oldud sel hetkel veel välja selgitatud, et tegemist on äärmiselt kahjuliku ainena tervele inimkonnale," selgitas Volkov ETV saates "Hommik Anuga".

Neljanda koha sai seebireklaam, kus mustanahalist last puhtaks üritatakse pesta. "Selle aja kontekstis sõbralik huumor. Ei piinatud kedagi, ei tehtud kellelegi halba, vaid on küsiva näoga valge tüdruk ja murelik must," arutles Volkov ja lisas, et nahavärvil põhinevaid seebireklaame leidub internetis kümneid.

Kolmandale kohale jõudis 1960ndate limonaadireklaam, kus soovitatakse limonaadi joota vaid mõnenädalastele lastele.

Teisel kohal oli jõulureklaam, kus jõuluvana riputab kuuse otsa sigaretipakke. "See on minu jaoks absurd igasuguses kuubis. Tekst ka veenab, kui äge ja mõnus on jõulupuu ümber sisuliselt tervel perel suitsetada, lihtsalt nopi kuuse küljest ja pane ette," ütles Volkov.

Esikohale jõudis perevägivallale õhutav kohvireklaam. Volkovi sõnul pole sellel reklaamil õigustust ühelgi ajastul. "Siin ei ole mitte mingit linki selle toote, tegevuse ja väite vahel," kommenteeris Volkov reklaami, mis ähvardab, et kui naine ei kontrolli poes kohvi värskust, saab ta kodus mehe käest peksa.

Intelligentsed reklaame on Volkovi sõnul maailmas väga vähe. "Enamus on lihtne müügipakkumine ja siis on hästi palju väga halba reklaami," tunnistas ta.