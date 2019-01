Galerii: Hollywood valmistub Kuldgloobuste galaks

Tänavused õhtujuhid on näitlejad Andy Samberg ja Sandra Oh.

Sel korral kogus enim nominatsioone režissöör Adam McKay draama-komöödia "Vice", mis on nomineeritud kuues kategoorias, nende hulgas auhindadele parim režissöör ja parim meespeaosa komöödia- või muusikafilmis. Viis nominatsiooni said filmid "Green Book", "The Favourite" ja "A Star is Born", vahendas Vulture.

Auhinnatseremoonia toimub traditsiooniliselt hotellis The Beverly Hilton.