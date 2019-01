Paavo Järvi kohtus Hollywoodi näitleja Alec Baldwiniga

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Saate "Hommik Anuga" aastalõpu erisaates, mis läheb eetrisse NB! esmaspäeval, 31. detsembril, on külas ansambel Swingers, kes osaleb ka eesoleval Eesti Laulul. Bändi liikmed rääkisid saatejuht Anu Välbale põhjustest, miks nad pea kümme aastat koos musitseerinud on, ning meenutasid oma ekstreemsemaid esinemisolukordi, kus on tulnud muu hulgas mängida nii miinuskraadide, tormist tingitud elektrikatkestuse kui ka veriste sõrmedega.

Sel nädalavahetusel valmistusid Eesti Laul 2019 poolfinalistid telemajas peagi algavaks võistluseks. Kadiah rääkis oma loost "Believe", mis on juba avanud talle uusi uksi muusikuna.

A post shared by P A A V O J Ä R V I (@pjarvi) on Jan 4, 2019 at 12:56pm PST

View this post on Instagram

Järvi postitas kohtumisest pildi Instagrami, kirjutades juurde, et foto on tehtud pärast kontserti koos tšellisti Gautier Capuçoni ja üllatuskülalise Alec Baldwiniga.

