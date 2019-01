Inger: võimalus esindada Eestit Eurovisioonil on olnud minu unistus

Eesti Laulu tänavune poolfinalist Inger ütles, et Eurovisioon on olnud tema unistus juba aastaid ning fännide julgustavad sõnumid annavad talle lootust, et see unistus võib täituda.

Inger rääkis ETV saates "Hommik Anuga", et erilist toetust on talle avaldatud Poolast ja Kreekast. "Seda on tõsiselt hea näha ja kuulda, et ka minu lugu läheb välisriikides inimestele peale. Tundub, et väga paljud ootavad, et see jõuaks Eurovisioonile. Mul on pigem heas mõttes hämming, et kuidas see võib nii olla, et minu lugu "Coming Home" võib olla mõnede inimeste arvates võidulugu," rääkis Inger.

Inger ütles, et Eurovisioon on olnud tema jaoks juba pikka aega unistus. "See teeb silmad pähe küll, kui sellele mõelda, et see võimalus on Eestit esindada Eurovisioonil, sest see on olnud ka üks minu unistusi hästi pikka aega. Ise vaadates mitu aastat koos perega traditsiooniliselt Eurovisiooni olen mõelnud, et seal laval võib olla päris kõva tunne olla, seda tunnet tahaks mina ka kunagi tunda," tõdes ta.

Laulja ütles, et on kuulanud ära kõikide konkurentide lood. "Stefan on väga tugev, kuulsin ka rootslase Victor Crone'i lugu, see oli ka päris tugev. Tegelikult on kõik tugevad, nad on kõik saanud Eesti Laulule. Ma arvan, et sellest tuleb väga huvitav võistlus," lausus Inger.

31. jaanuari poolfinaaliks on Inger valmis, kuid usub, et enne lavale astumist tuleb väike värin ikka sisse. "Kui ma hakkan selle peale mõtlema, siis on jube, et juba on jaanuar käes," tõdes ta.

Kuigi Ingeri laul on inglisekeelne, räägib see kodust ja kodumaast. Inger tunnistas, et tema unistus on esineda välismaal ning teda inspireerib muusik Ed Sheeran. "See on täpselt see, mis on minu meelest väga ehe ja see on väga hingeline. Sa tekitad inimeste ja publikuga hingelise sidumise ja jagad publikule oma storyt," rääkis Inger sellest, et Sheeran esineb tihti vaid kitarriga.

19-aastane Inger unistas lauljaks saamise eel jalgpallurikarjäärist, kuid see jäi vigastuse tõttu teostamata. Inger on aktiivselt jalgpalliga tegelenud 14 aastat. "Ise sain aru lõpuks tõele otsa vaadates, et see ei ole hetkel võimalik. Tuli muusika peale ja kui ma kümnendasse läksin, helistas mulle naljakal juhusel Martin Reim ja ütles, et meil on vaja treenerit tüdrukutele," rääkis Inger, et tema suhe jalgpalliga kestab siiani.

Inger esitas "Hommik Anuga" saates kaks pala: