Galerii: Eesti Laulu poolfinalistid filmisid virtuaalreaalsuse klippe

Klippide režissöör on René Vilbre, kes selgitas virtuaalreaalsuse võimalusi eelmisel aastal saates "Hommik Anuga". "Eesti Laul pakub nüüd sellist unikaalset varianti, et tõesti on võimalik osta poest pakk piima hommikusöögi kõrvale ja siis läbi telefoniäpi on äkki võimalik endale siis pudru kõrvale või vanni või kuhu iganes te oma piimaga lähete, võluda kõik poolfinaali jõudnud 20 lauljat omale väikse päkapikuna laule laulma," rääkis Vilbre.

Tegemist on nn liitreaalsusega, mis tähendab, et kokku on viidud virtuaalreaalsus meie pärismaailmaga. Tarvis on endale telefoni alla laadida vastav äpp, kõik juhendid leiab piimapakkidelt.

Režissööri sõnul oli liitreaalsuse saavutamise taga pikk tehniline protsess, millest ka lauljad ise alguses aru ei saanud. Kõigepealt filmiti nad kõik üles rohelisel taustal nelja meetri kõrgusel asuva kaameraga, et saavutada õige nurk. "Hiljem läks ta arvutigurude kätte mudimisele," lisas Vilbre. "See on tehniliselt väga keeruline."