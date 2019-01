ETV reisisari viib Reketiga Hispaaniasse

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

2018. aasta lõpus jõudis Netflixi režissöör Susanne Bieri film "Bird Box", mis räägib loo postapokalüptilisest maailmast, kus inimesed peavad ellujäämiseks liikuma tänavatel kinnisilmi. See on aga inspireerinud paljusid vaatajaid, et #BirdBoxChallenge raames katsetada igapäevaseid tegevusi samuti kinniseotud silmadega.

Reket on teejuhiks Lõuna-Hispaania valgetes linnades. Matadoor Rafael Tejada kodusel areenil saab ta isegi härjavõitlust proovida. Ronda linnas on Hispaania vanimaid härjavõitluse areene. Seda linna jumaldasid Hemingway ja Alexander Dumas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel