Jay-Z ja Lady Gaga keeldusid osalemast R Kellyst rääkivas dokumentaalis

"Surviving R Kelly" linastus käesoleval nädalal Ameerikas ning uurib muusiku vastu tõstatatud seksuaalse väärkohtlemise süüdistusi läbi aastakümnete, kirjutab BBC.

Produtsent Dream Hamptoni sõnul oli Kellyga koostööd teinud muusikuid uskumatult keeruline veenda projektis osalema. "Küsisime Lady Gagalt, küsisime Celine Dionilt, küsisime Jay-Z-ilt, küsisime Dave Chapelle' ilt. Nad on kõik inimesed, kes on R Kelly suunas kriitilised olnud," rääkis produtsent.

Ainus filmi jaoks intervjuu andnud muusik oli John Legend. "R Kelly on toonud nii palju valu nii paljudele inimestele," kommenteeris Legend. Praeguseks on laulja saanud juba väga palju positiivset tagasisidet, kuna on ainus, kes julges avalikult sõna võtta.

R Kelly on küll üks maailma edukamaid R&B artiste, kuid tema karjääri on varjutanud seksuaalse väärkohtlemise süüdistused juba aastast 1990.

We should all thank my friend @dreamhampton for her very necessary work to create #SurvivingRKelly. These survivors deserved to be lifted up and heard. I hope it gets them closer to some kind of justice.