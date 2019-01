"Rakett 69" on stardivalmis

Laupäeva õhtul kell 19.30 astub ETV ekraanil võistlustulle 30 taibukat noort, et püüda edasipääsu "Rakett 69" lõppvõistlusele, mille võitjat ootab 10 000 euro suurune teadusstipendium.

"Rakett 69" alustab Ahhaa teaduskeskuses, kus saavad kokku eelvoorudest valitud 30 taibukat Eesti noort. "Juba üheksandat hooaega otsime noori, kellel teadmised panevad silmad särama, kes suudavad inspireerida kõiki teisi enda ümber ning tuua Eesti teadusesse uusi tuuli," on saatejuht Aigar Vaigu uueks põnevaks hooajaks valmis. Avasaate lõpuks selguvad need 15 noort, kes pääsevad "Rakett 69" üheksandale lennule võistlema 10 000 euro suuruse teadusstipendiumi nimel.

Põhivõistlusele pääsemiseks ootab noori teaduslabürindis ees neli ülesannet, mis panevad proovile nende teadmised, oskused, loogika ja loovuse. Kiire taibu kõrval võib määravaks osutuda aga hoopis hea pingetaluvus, et võistlusolukorras mitte pead kaotada. "Tänases nutimaailmas on noortel tohutult palju teadmisi, kuid teadmise väärtus seisneb selles, kuidas me oskame seda enda jaoks ära kasutada ning praktilises elus rakendada," märkis saate kohtunik, Tartu ülikooli teaduskooli direktor Riin Tamm.

Esimest korda 2011. aastal vaatajate ette jõudnud "Rakett 69" on teaduse populariseerijana saanud aastate jooksul tunnustust nii Eestis kui ka Euroopas. Seda peab oluliseks ka saate koostööpartneri, Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson: "Noortes huvi äratamine loodus- ja täppisteaduste, inseneeria ning tehnoloogia valdkonna vastu on üks meie tähtsamaid ülesandeid. Aastate jooksul oleme selleks palju uusi tegevusi algatanud, kuid saatesarja "Rakett 69" võib julgelt pidada Eesti teaduse populariseerimise edulooks, mis on tänu suurepärasele koostööle Eesti Rahvusringhäälingu ja OÜ-ga Vesilind suure populaarsuse saavutanud ja ajaproovile väga hästi vastu pidanud."

"Rakett 69" uus hooaeg stardib ETV-s laupäeva õhtul kell 19.30.