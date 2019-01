Janno Põldma: tahame lastele näidata, et elu on rikkalikum ja mitmepalgelisem

Heiki Ernitsa sõnul on pärast filmi valmimist veidi tühi tunne. "Ja nüüd? Mis siis nüüd teha, kuhu edasi? Me ei saa ju seisma jääda," muigas ta. Janno Põldma tunnistas, et kergendust ta just ei tunne, aga närv on seest küll ära kadunud.

"Täispika joonisfilmi tegemine on päris kulukas. Eelarve on päris suur, sest see on käsitöö," selgitas Põldma kolme ja poole aasta pikkuse töö tausta, mille eelarve jääb suurusjärku 2,5 miljonit eurot. "Me nägime, et kinol ei ole nii palju raha, mis on täiesti mõistetav, ja me ei saa kokku eelarvet. Tegelikult me ei mõelnudki täispika filmi peale, muude asjade peale mõtlesime. Aga siis, meie õnneks, sai Eesti Vabariik 100-aastaseks ja kuulutati välja täispikkade mängufilmide stsenaariumite võistlus. Me kogenud meestega tundsime, et siin lõhnab selle järgi, et võiks ka pakkuda," meenutas Põldma.

Seejärel istutigi koos Andrus Kivirähkiga maha ja hakati plaane paika panema. "Üks, mis sai suht ruttu selgeks - Lottel sünnib õde," selgitas Põldma. "Aga edasi mis saab, seda me ei teadnud veel."

"Hommik Anuga" Autor: Anna Aurelia Minev/ERR

Heiki Ernitsa sõnul oli neil mitmeid kujundeid plaanis, kuid tee teostuseni võttis kõvasti mõtlemist. Näiteks üle vikerkaare jalutamine oli tore kujund, kuid läks aega, et jõuda ideeni moodustada vikerkaar kaladest üle vee. "Siin on üks moment, mida me oleme kogu aeg kasutanud, et teetass ei pruugi alati teetass olla, ta võib ka lennuk olla, kui teda vaadata õige nurga alt," lisas Põldma. "Vikerkaar ei pruugi olla alati taevas, vaid ka kalad võivad ta moodustada. Et lastele näidata seda, et elu on rikkalikum ja mitmepalgelisem."

Põldma lausus, et filmiga taheti öelda seda, mis neil endil hingel on. "Me jõudsime kõik selleni, et selline lõpp võiks ja peaks olema. Rumalus ongi üks põhilisi võtmesõnu selles filmis," selgitas ta teemade valikut.

Värske Lotte-film jõuab peagi ka Läti publikuni, seal tuntakse koeratüdrukut Lotena. Venemaal asendati Adalberti nimi aga näiteks Stepaniga.

Lotte-asju plaanivad mehed edasi teha, raamatud ilmuvad, näidendeid kirjutatakse, Lottemaaga käib hoogne koostöö. Neljandat filmi siiski suure tõenäosusega enam ei tule.