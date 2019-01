Elina Born avaldas esimese eestikeelse soolosingli

Varem valdavalt inglisekeelset muusikat viljelenud Elina tundis, et tema jaoks oli õige aeg oma muusikukarjääris uus lehekülg pöörata ning hakata looma muusikat rohkem eesti keeles.

"Tagasi me" lugu sündis eelmisel aastal Universal Music Balticsi poolt korraldatud laulukirjutajate laagris ning Elina kõrval on kaasautoriteks veel Reket ja Soome produtsent Niko Lith.

Juunis koos Jüri Pootsmanniga ilmunud "Jagatud saladus" osutus menukaks suvehitiks 2018. aasta edetabelites. Seekord on tegu aga Elina soololooga, mis tekitab temas omajagu elevust. Olemuselt on lugu rahulikum ja melanhoolsem, kui paljud inimesed lauljast oodata oskasid.

Elina küsis uut lugu tutvustades, et kes on inimene siis, kui kardin langeb. "Üksteist võetakse iseenesest mõistetavalt ja kadunud on see, millepärast õigupoolest üldse kokku mindi. Vaatad lõpuks peeglisse, iseendale silma, lootes leida midagigi. Oled rahvast täis ruumis ja pole end iial nii üksikuna tundnud. Lugu kaotatud teeotsa lõpust ringiga tagasi. Ringiga tagasi selleks, kes oldi. Tagasi algusesse, kus polnud tähtsust mitte millelgi muul, kui vaid teil kahel," kirjeldas ta.