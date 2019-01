Urmas E. Liiv: inimesed ei tahtnud Evelini saatesse minna

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Jutusaade "Evlin" sai kiire lõpu aga ootamatul põhjusel. "Teemasid oli laual tohutult, mõtteid oli metsikult, tal olid tipptaustajõud, Teet Margna produktsioonifirma ja mitmed nutikad toimetajad, aga seal tuli kohe hoopis teine probleem. See probleem oli selline, et inimesed ei tahtnud Evelini saatesse minna. See oli täielikult kohutav peavalu," ütles Liiv.

