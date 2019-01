Evelin Ilves suudlusskandaalist: kuni lahutuseni oli õudusunenägu

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

2014. aastal sattus Evelin Ilves skandaali, kui suudles toona presidendiprouana kohvikus Komeet noort kaaslast. "See pigem oli tähelepanuta jäänud naise appikarje, mitte mingi tahtlik või teadlik asi midagi lõpetada. Igal juhul oli see alateadlik protsess, igal juhul see oli meeleheide," lausus Ilves.

Ilves tõdes, et ei tea, kuidas Toomas Hendrik Ilvese ellu ilmus toona Kupce perekonnanime kandnud lätlanna Ieva. "Mina sain teada meediast. Mina ei teadnud midagi. Mul ei ole sellel teemal mitte midagi öelda, päriselt. Pärast seda, kui kõik meie plahvatused ja jamad olid toimunud. Mina ei teadnud. Ma ei ole siiamaani üldse veendunud, et teda nii väga oligi seal enne," avaldas ta arvamust.

Ilves ütles ETV saates "Nähtus nimega Evelin", et teise presidendi ametiaja jooksul jäi Toomas Hendrik Ilvesel tähelepanu kodu jaoks aina vähemaks. "Kui sa enam ei anna üksteisele tagasi, siis sa enam ei jaksa seda enam vedada. Mina tundsin mingil hetkel, ma ei mäleta millal see oli, kuidas mul saab jaks otsa ja ma ei saa seda tähelepanu sealt, sest teda lihtsalt pole olemas," kirjeldas naine.

