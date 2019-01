Evelin Ilves kleidifopaast: see oli uskumatu, milline ma välja nägin

"Ma olen aeg-ajalt sattunud neid pilte nägema. See oli uskumatu, milline ma välja nägin. See oli nagu kunstiteos. Ma ei saa aru, kuidas mind selliseks disainiti ja kuidas ma ise selline olin ja lasin sel kõigel juhtuda," ütles Evelin Ilves saates "Nähtus nimega Evelin".

Naine selgitas, et Kadriorgu minnes kuulas ta seal kõiki teisi. "Mul oli null ettevalmistust, et ma pean sinna minema. See oli järsku, välk selgest taevast," põhjendas ta.

Kuninganna visiidi ajal riietas Ilvest Tiina Talumehe moesalong. "Mul ei ole kedagi süüdistada, ise panin, keegi teine ei toppinud seda," kommenteeris Evelin kleite, mis kriitikatule alla sattusid.

Naine tunnistas, et hiljem pilte meediast nähes oli ta ka ise šokeeritud. "See tulemus oli võimas ja siis see tädisoeng, mis mul peas oli, õudne," meenutas ta.