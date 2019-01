Evelin Ilves Ärma talust: mul on õudselt kahju, et ta on praegu üksinda

"Sellel hetkel, kui me ehitama hakkasime, kasvasid hinnad 15 korda. Tööjõukulu kasvas ka mitu korda. Sisuliselt palgati ehitustele tol ajal tööle ka kõik kraavihallid poe tagant, kes püsti seisid kuidagi," rääkis Evelin Ilves saates "Nähtus nimega Evelin".

Naine meenutas, et tema sõbrad käisid teda päästmas, sest projekti alustades oli tal raske sellest eemale saada. "Ma lihtsalt olen selline, kes ei jäte pooleli. ma olengi ehtne Sõnn, ma vean oma vankri välja. Kui ma olen otsustanud, et ma teen selle, siis ma teen ära. Ma ei karda suurt koormust, mul on päris hea koormus- ja stressitaluvus. Kui esnamik inimesi lahkub nelja tuule poole, siis mina jään," ütles Ilves.

Pärast lahutust jäi talu Toomas Hendrik Ilvese ainuomandisse. Evelin Ilvese sõnul ei vala ta talu pärast pisaraid, sest pole ajsadesse ja objektidesse klammerduja. "Ma vahel mõtlen selle peale, et mul on õudselt kahju, et ta on üksinda seal praegu. Suur talu tahab palju rahvast ja hulka inimesi, siis ta on õnnelik. Ta ei taha üksinda olla ja Ärma oli väga õnnelik," ütles Ilves. "See, et mina seda ei oma, pole oluline, aga ma tahaks, et ta oleks õnnelik edasi," lisas ta.