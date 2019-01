Evelin Ilves Welcome to Estoniast: Eesti tutvustamiseks pole seni midagi paremat tehtud

Evelin Ilves rääkis 2002. aastal loodud riigibrändi kampaaniast Welcome to Estonia ja ütles, et see oli tema jaoks raske periood.

Naine tunnistas, et pahameeletorm, mis selle kampaania ümber lahvatas, oli talle raske. Kriitiline punkt saabus naise jaoks siis, kui saatejuht Urmas Ott helistas ja nõudis Ilvest oma saatesse intervjuud andma. "Eesti Panga hoone juures oli mul tunne, et ma sõidan otse sinna sisse nagu lennukipiloot, kes sõidab kuhugi majja, et see lõppeks ära. Mul oli selline tunne, et ma ei suuda lihtsalt," tõdes ta saates "Nähtus nimega Evelin".

Ilves põgenes kampaaniat puudutanud skandaali eest Ärma tallu Viljandimaal, kus elas toona Toomas Hendrik Ilvesega. "Mul oli tunne, et terve see maailm on pilbasteks ja samas mul ei tekkinud hetkegi tunnet, et ma loobun selle väljavedamisest. Mul oli kindel plaan - ma vean selle asja välja," kirjeldas Ilves rasket hetke oma elus.

Tagasi vaadates näeb ta kampaaniat eduloona. "Alates sellest ajast pole midagi paremat Eesti tutvustamiseks tehtud. See on reaalsus," ütles Ilves.