Evelin Ilves suhte algusest Toomas Hendrikuga: minul polnud mingeid süümekaid

Evelin Ilves töötas toona Eesti Päevalehe turundusjuhina ning esimese pildi Ilvestest avalikkuse ees sai Kroonika. "Kui see Kroonika pilt ilmus, oli väga lõbus aeg. Mingit ängi ei olnud, sest mina teadsin seda, et tema kooselu on ammu lõppenud, minul polnud mingeid süümekaid, mina pole seda lõhkunud," meenutas Evelin Ilves saates "Nähtus nimega Evelin". Toomas Hendrik Ilves oli enne kooselu Eveliniga abielus ameeriklanna Merry Bullockiga.

Evelin Ilves lisas, et ei mõelnud suhet alustades ka sellele, kas on mehe järjekordne silmarõõm. "Mina lihtsalt olin armunud ja leidnud kedagi, kes on minu tõeline unistuste mees igas mõttes ja see muu mind ei huvitanud. Mind ei huvitanud üldse mingi staatuse küsimus," tunnistas ta.