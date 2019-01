Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu ütles, et juubeliaastal valminud soomusrong on vaid üks osa sündmuste sarjast "Wabaduse teekond", mis on pühendatud Eesti ühe tähtsaima ajaloolise sündmuse sajandale aastapäevale. Jaanuari jooksul toimuvad mitmed näidislahingud, rahvamatkad ja mälestustseremooniad.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul on Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamise tuules viimase aasta jooksul rohkem kui tavaliselt mõeldud Vabadussõjale. "Taasloodud soomusrong on suurepärane võimalus näha Vabadussõja ajalugu väga tõelähedasel ja realistlikul kujul," märkis Luik.

"Just 4. jaanuaril möödub sada aastat otsustavast lahingust, millega peatati Tallinna poole suunduvad vaenlaste üksused. Pöördelahingute ja Vabadussõja 100. aastapäeva meenutamiseks on taasloodud soomusrong, mis alustab oma teekonda täna Kehrast ning liigub jaanuari jooksul Valgani," ütles riigikantselei EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.

