Nirvana kaebas Marc Jacobsi autoriõiguste rikkumise eest kohtusse

Nirvana kaebas moelooja Marc Jacobsi ja ettevõtted Saks Fifth Avenue ning Neiman Marcuse autoriõiguste rikkumise eest kohtusse. Jacobsi hiljutine kollektsioon Redux Grunge, mis on homaaž tema 1993. aastal loodud grunge-kollektsioonile, kuhu kuuluvad T-särk, dressipluus ja sokid, on nende sõnul silmatorkavalt sarnane Nirvana ikoonilisele naerunäo logoga T-särgile.

Kaebuses väidetakse, et Nirvana autoriõigusega kaitstud kujutise kasutamine Marc Jacobsi toodetel ja nende reklaamimise eesmärgil on tahtlik ja oluline osa laiemast kampaaniast siduda kogu kollektsioon Nirvana kui grunge ühe teerajajaga, et muuta grunge seos kollektsiooniga autentsemaks, vahendab Pitchfork.

Nirvana Sues Marc Jacobs for Stealing Smiley Face Design https://t.co/leNnmNwZ3R — TMZ (@TMZ) December 30, 2018

Samuti märgitakse, et Jacobs kasutas naerunäo logo mitmesugustel volitamata viisidel kollektsiooni reklaamimiseks ning kasutas turundusmaterjalides viiteid Nirvanale, teiste hulgas lugude nimesid nagu "Smells Like Teen Spirit" ja "Come as You Are".

Moeloojad Andre Walker (vasakul) ja Marc Jacobs kollektsiooni Redux Grunge esitlusel. Autor: Ben Gabbe/AFP/SCANPIX

Kaebuses väidetakse, et Jacobsi õigusvastased teod on põhjustanud Nirvanale parandamatuid kahjustusi ja ähvardanud kahjustada Nirvana litsentside väärtust. "Nirvana intellektuaalomandi väärkasutamine süüdistatavate poolt enda ja kollektsiooni reklaamimiseks kahjustab Nirvanaga seotud head tahet ning rikub selle õigusi mitmel viisil," seisab kaebuses.

Saks ja Neiman Marcus on kaebusesse kaasatud väidetavalt autoriõigusi rikkuvate esemete müügi eest.

Kaebusega nõutakse rahalist hüvitist, väidetavalt autoriõigusi rikkuvate esemete müügi lõpetamist ning Nirvana viidete eemaldamist Jacobsi turundusmaterjalidest.