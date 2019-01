Aasta viimase telepäeva veetis ETV seltsis 479 000 inimest

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

2018. aasta viimasel päeval pühendasid eestlased 39,1 protsenti kogu telerivaatamise ajast ETV vaatamisele, kõigi Eesti elanike hulgas oli see osakaal 28. Kantar Emori andmetel vaatas 31. detsembril päeva jooksul ETV-d reaalajas vähemalt 15 minuti jooksul kokku 479 000 inimest, mis on 39,5 protsenti kõigist üle nelja-aastastest Eesti elanikest. Tipphetkel jälgis ETV programmi korraga 202 000 inimest.

