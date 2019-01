Välismaalased ennustavad Eesti Laulu teise poolfinaali võitjaks Uku Suvistet

Wiwibloggsi lehel on teise poolfinaali osalejatele oma hääle andnud 1436 inimest.

Edetabel:

"Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste; 20.82 protsenti (299 häält)

"Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia; 17.48 protsenti (251 häält)

"Follow Me Back", esitaja Around The Sun; 11.42 protsenti (164 häält)

"Cold Love", esitaja Kerli Kivilaan; 9.68 protsenti (139 häält)

"Wo sind die Katzen?", esitaja Kaia Tamm; 8.57 protsenti (123 häält)

"Halleluja", esitaja Lacy Jay; 7.94 protsenti (114 häält)

"Believe", esitaja Kadiah; 6.96 protsenti (100 häält)

"Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA; 6.2 protsenti (89 häält)

"Strong", esitaja Sissi; 3.76 protsenti (54 häält)

"Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk; 3.34 protsenti (48 häält)

"I'll Do It My Way", esitaja Synne Valtri; 1.95 protsenti (28 häält)

"Kaks miinust", esitaja Iseloomad; 1.88 protsenti (27 häält)





Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.