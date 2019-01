Galerii: Hortus Musicuse kontsert Roomas lõpetas EV100 välisprogrammi

Aasta lõpupäevil, 29. detsembril toimus Eesti tunnustatud vanamuusikaansambel Hortus Musicus kontsert Santa Maria in Campitelli kirikus Roomas. Esitlusele tuli nii eesti (Pärt, Kaumann) kui ka itaalia heliloojate (Marini, Monteverdi, Gabrieli) muusikat.

EV100 välisprogrammi raames toimus enam kui 500 sündmus rohkem kui 35 riigis üle maailma. Välisprogramm sai alguse koos Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega 2017. aasta juulis ning kestis kuni 31. detsembrini 2018.

Hortus Musicuse kontsert lõpetas sarja Estonia in Musica 2018, mis toimus festivali "The Music Festival of the Nations" raames. Kontserdi korraldaja on Itaalia Eesti selts koostöös Concerti del Tempietto, Santa Cecilia konservatooriumi ja Eesti Kontserdiga.

Varasemalt on sarja raames esinenud pianistid Mihkel Poll ja Kristi Kapten, laulja Siiri Sisask, lied-duo Ksenia Kuchukova ja Helin Kapten ning fantaasiapillimängija Silver Sepp. Kontsertide kavades on kõlanud Kõrvitsa, Sumera, Tubina jpt Eesti heliloojate loomingut.