Vahur Kersna "Ärapanija" Evelini saate paroodiast: kui Marti näen, kallistan teda

"Kui ma Marti näen, Kadriorus jalutab vastu, siis ma kallistan teda. See oli tõeliselt hea reklaam," lubas Kersna Raadio 2 hommikuprogrammis, viidates "Ärapanija" saatejuhile Mart Juurele.

"Ärapanija" paroodia keskmes on Evelin Ilvese telefoniga filmitud video temast endast pärast talisuplust. Kersna ütles, et viietunnise intervjuu jooksul Eveliniga ei uurinud ta, miks naine talisuplusega tegeleb. "Eks see annab elule vurtsu juurde, kui sa käid seal. Minul ei ole seda vaja, mind ei tõmba sinna kuidagi, aga temal ilmselt on," arutles ta.

Saates "Nähtus nimega Evelin" käsitleb Kersna Evelin Ilvest kui nähtust. "Meie online-klikiajakirjandus on teda riivinud nagu juustu väikesteks tükkideks. Aga tegelikult on ta ju inimene, suur inimene, tervik oma elu, saatuse ja käekäiguga. Ja ma püüangi mõista teda ja anda meile ülevaate, kes see Evelin meie jaoks on, kes ta on olnud läbi kõigi nende aastate," ütles Kersna.

Vahur Kersna saade "Nähtus nimega Evelin" rõõmustab vaatajaid juba 3. jaanuaril kell 21.30. Saate režissöör on Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.