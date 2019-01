Netflix hoiatab filmist "Bird Box" inspireeritud väljakutsete eest

2018. aasta lõpus jõudis Netflixi režissöör Susanne Bieri film "Bird Box", mis räägib loo postapokalüptilisest maailmast, kus inimesed peavad ellujäämiseks liikuma tänavatel kinnisilmi. See on aga inspireerinud paljusid vaatajaid, et #BirdBoxChallenge raames katsetada igapäevaseid tegevusi samuti kinniseotud silmadega.

Tänaseks on sotsiaalmeedia väljakutse raames proovinud inimesed nii tänaval kinnisilmi kõndida kui ka seotud silmadega autot juhtida, vahendas Consequence of Sound.

Netflix avaldas Twitteris soovi, et keegi ei vigastaks end tekkinud väljakutse pärast. "Me ei tea, kuidas see väljakutse tekkis, ja kuigi me kiidame heaks armastuse filmi vastu, siis on Poisil ja Tüdrukul (filmi peategelasteks olevad lapsed, toim.) 2019. aastaks vaid üks soov: et keegi ei satuks haiglasse meemide pärast."

Viimati tekitas samalaadseid ohtlikke olukordi #InMyFeelingsChallenge, kui inimesed sõitsid hüppasid liikuvast autost välja, et tantsida Drake'i samanimelise loo järgi.

"Bird Box", kus peaosa mängib Sandra Bullock, on tänaseks kõige populaarsem Netflixi originaalfilm, mis on kogunud juba üle 45 miljoni vaataja.