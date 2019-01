Jõhvi noored lõid leidliku valgusinstallatsiooni

Jõhvis loodi eraalgatusel valgusinstallatsioon, kus iga soovija saab olla osaks sõnas Jõhvi. Installatsioon on sõna Jõhvi ilma i-täheta, mille asemele saab seista iga soovija, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jõhvi kesklinnas asuv sõna on eriti efektne pimedal ajal, kui inimese kohal läheb põlema lamp. "Loodan, et iga kodanik, kes asub i-kohale ja mõtleb, mida ta omalt poolt saaks teha kodupaiga heaks. Mida toredat saaks ta siin korraldada, et piirkond areneks," lausus üks installatsiooni autor Anna Dekelbaum.

Kokkuleppel vallaga, kes on kindlustanud kesklinnas asuva kunstiteose elektri ja valvega, on installatsioon üleval kevadeni. Samas mõlgutavad selle valmistanud noored mõtteid, kuidas teha see atraktiivsemaks ka valgel ja soojal perioodil, näiteks on mõeldud variandile, et see oleks kaunistatud ronililledega.