Eksklusiivne klipp tele-eetri eel: Evelin Ilves meenutab kohtumist Toomas Hendrik Ilvesega

Veidi üle minuti kestvas klipis räägib Evelin Ilves 1997. aasta volbriööst, mil kohtus oma endise abikaasa ja Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvesega. "Kuidas ta seda käsitleb ja sellest räägib, on päris tore," põhjendas saatejuht Vahur Kersna Menule, miks valis välja just selle klipi.

Kersna rääkis, et saates on veel palju rosinaid. "Tegelikult see tund ja kolmveerand, mis see saade on, on väga tihe. Seal vetsus käimise aega ei ole või seda, et lähed ja teed endale võileiva," lubas ta.

Kuigi klipis räägib Evelin kohtumisest Toomas Hendrik Ilvesega, ei keskendu saade vaid nende suhtele või perioodile, mil Toomas Hendrik Ilves Eesti riiki juhtis. "Seal ei saagi väga öelda, et ta keskenduks ühele või teisele asjale. Ta keskendub Evelini elule ja saatusele. Kuidas see läks, miks see läks ja mida elu talle näitas ja õpetas," avas Kersna veidi saate tagamaid.

Rohkete allikatega saate jaoks tegi Kersna mitmeid tunde intervjuusid, kuid ei andnud kordagi sõna Toomas Hendrik Ilvesele endale. "Ma ei pidanud seda vajalikuks. Ma üldse ei pöördunudki tema poole," tunnistas Kersna.

Vahur Kersna saade "Nähtus nimega Evelin" rõõmustab vaatajaid juba 3. jaanuaril kell 21.30. Saate režissöör on Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.