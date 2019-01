Folkansambel Nagy Bögö avaldas esimese singli "Minden, ami duda"

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Nagy Bögö sai esimest korda kokku juba 2016. aastal. Bändi kuuluvad Karolin Übner torupillidel, Katariina Tirmaste flöödil ja viiulil, Martin Vill sopransaksofonil ja torupillil, Jaan-Eerik Aardam kitarril, Mart Nõmm kontrabassil ja Kevin Lilleleht löökriistadel. Vahepeal on osa bändiliikmetest käinud maailma avastamas ja teiste rahvaste pärimusmuusikaga tutvumas. Nüüd on bänd aga täies koosseisus jälle kodumaal ning juba kevade hakul saab nende tegemistest rohkem kuulda.

"Minden, ami duda" tähendab ungari keeles "Kõik, mis torupillist". Loo autoriks on noor torupillimängija Karolin Übner, kes veetis aasta vahetusüliõpilasena Ungaris. "Lugu peegeldab minu Ungaris veedetud aega, kui tutvusin kohaliku torupillitraditsiooni ja sealsete mängijatega. Mulle tundub, et ungarlased hindavad kõrgelt oma rahva pärimuse tundmist ja selle edasi kandmist," sõnas Karolin.

Nagy Bögö on koosseis, kes mängib post-traditsioonilist muusikat. Bändi omaloomingu tugipostideks on pärimus ja traditsioonid, inspiratsiooniallikateks loodus, kodu ja sõprus. Nagy Bögö liinid algavad Eesti juurte juures ja jõuavad välja Ungarisse, Bulgaariasse ja põnevasse sümbioosi kaasajaga.

