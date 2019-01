Ilmus Kuldgloobuste gala esimene treiler

Filmimaailma üks tähtsamaid auhinnagalasid, Kuldgloobused on ukse ees ning sel puhul ilmus ka värske treiler, kus astuvad üles tänavused õhtujuhid Andy Samberg ja Sandra Oh.

Telekanal NBC avaldas esimese ametliku treileri tänavusele auhinnagalale, kus saab näha värskeid õhtujuhte Andy Sambergi ja Sandra Oh'd, vahendas Independent.

Oh ja Samberg on üle mitme aasta esimene duo, kes Kuldgloobuste galat juhivad. Enne neid oli Kuldgloobuste õhtujuhipaar Amy Poehler ja Tiny Fey, kes olid auhinnagala näod 2013.-2015. aastani. Samberg ja Oh võtsid õhtujuhi teatepulga üle näitleja Seth Meyersilt.

Värskest treilerist saab aimu, milliseks tänavune auhinnagala kujuneb.

Järjekorras 76. Kuldgloobuste gala toimub 6. jaanuaril. Võitjad kuulutatakse välja 25 kategoorias, neist 14 filmi ja 11 teleauhinda.

Sel korral kogus enim nominatsioone režissöör Adam McKay draama-komöödia "Vice", mis on nomineeritud kuues kategoorias, nende hulgas auhindadele parim režissöör ja parim meespeaosa komöödia- või muusikafilmis. Viis nominatsiooni said filmid "Green Book", "The Favourite" ja "A Star is Born", vahendas Vulture.

Auhinnatseremoonia toimub traditsiooniliselt hotellis The Beverly Hilton.