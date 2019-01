Janno Põldma uuest Lotte filmist: me ei tahtnud teha filmi, mis kordaks eelmisi

Kolmapäeval, 2. jaanuaril esilinastub Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud animaseiklus "Lotte ja kadunud lohed". Filmi autorid Heiki Ernits ja Janno Põldma on uut filmi juba kinos näinud ning tõdesid, et leidsid veel viimasel hetkel vigu, mis enne suurt esilinastust ära tuli parandada.

EV100 filmiprogrammi ainus animafilm "Lotte ja kadunud lohed" jõuab Eestis kinolevisse 4. jaanuaril, kuid on tänaseks kinolinale jõudnud juba paaril korral. Filmi loojad Heiki Ernits ja Janno Põldma rääkisid "Vikerhommikus", et on uut filmi nüüdseks suurelt ekraanilt näinud ning sealt tulid välja apsud, mida väiksel ekraanil on raske näha.

"Väiksed apsakad juhtuvad. Kuskil on mingi imelik kriips sees, mis on arvutitöötlusest jäänud. Väikesed tehnilised vead. Kuigi meil vaadatakse film kaaderhaaval üle, enne kui lastakse digikoopia tehasesse, aga ikka juhtub, et mingi vale kaader on sees. See tuleb üle vaadata ja ära parandada," selgitas Ernits.

Kuigi Ernitsa sõnul naudib ta filmi korduvat ülevaatamist, siis Põldma tunnistas, et tema on filmi isegi liiga palju näinud, sest tema roll on seda ka monteerida. Seetõttu ei vii tema jalad ka kergel sammul kino poole, kui avaneb uus võimalus Lotte kõige uuemat teost suurelt ekraanilt näha. "Kui sa liiga palju näed üht asja, hakkad sa nägema pisivigu, mida sa ise tead, mida mitte keegi ei tea, ei saa üldse aru ka. Aga ikka põed, et see või too oleks võinud olla teistmoodi," tunnistas Põldma.

Põldma sõnul on aga suur õnn, et animafilmi puhul saab asju veel viimase hetkeni muuta ja vahetada. "Isegi mingi stseeni juurde teha. See võimalus on meil alati olemas. Mitte palju muidugi, sest ressurssi ei ole nii palju. Aga see võimalus on ja me kasutame seda ikka rohkem kui viis-kuus korda," tõdes ta.

Ernits lisas aga, et iga uue filmi eeltöö on väga põhjalik ja ulatub mitmesse aastasse. Põldma sõnul tehti linateost "Lotte ja kadunud lohed" kolm ja pool aastat.

Ernitsa sõnul ei saa tegelikult uue linateose valmimisel selle autorite jaoks filmitegemise protsess läbi. "Film elab peas edasi, et oleks selle võinud nii teha või lahendada hoopis teistmoodi mingi episoodi või midagi juurde teha. Aga filmiaeg surub su nii kokku. See on ka hea, muidu valguks film laiali," lausus ta.

"Lotte ja kadunud lohed" on armastatud Lotte-lugude kolmas film. Kogupere seiklusloos saab vahva koeratüdruk endale väikese õe Roosi. "Me ei tahtnud teha filmi, mis kordaks eelmisi. Selle kohati väga vaevalise ajutegevuse tagajärjel tuligi meil see mõte, et Lotte võiks saada õe," rääkis Põldma uue filmi sünnilugu.

Järg armastatud koguperefilmide seeriale jõuab kinodesse üle Eesti 4. jaanuaril 2019. "Lotte ja kadunud lohed" režissöörid on Janno Põldma ja Heiki Ernits. Stsenaariumi kirjutasid Janno Põldma, Heiki Ernits ja Andrus Kivirähk. Filmi muusika kirjutas Sven Grünberg. Filmi produtsendid on Kalev Tamm Eesti Joonisfilmist ja Vilnis Kalnaellis Rija Filmsist.