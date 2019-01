Jüri Pihel: head sisu oli aastavahetuse programmides loodetust oluliselt vähem

Aastavahetuse programm sõltub Piheli sõnul väga tugevalt tegijaist ja nende soovist, kas teha asjast sündmus või mitte. "Ma arvan, et ETV ja ERR sai ju tegelikult väga kenasti hakkama," rääkis ta "Vikerhommikule" antud intervjuus. "Minu meelest see meeleolu, mis sealt Vabaduse platsilt Tallinnast kodudesse kanti ja kogu selle päeva tonaalsus, see oli väga hea. Tõesti, seal ei olnud fantastilisi numbreid, mis meelde jäävad või väga head huumorit, aga nad said ikka oluliselt paremini hakkama kui kaks ülejäänud konkureerivat suurt kanalit."

Pihel usub, et inimene ootab televisioonilt palju ning ükski teine meediakanal ei suuda kompenseerida vahetut osasaamise emotsiooni. Hea otseülekanne on tema sõnul relv, mis võib aastavahetusest saadud meeldiva tunde jätta pikaks ajaks alles. "Aga sellest üksi ei piisa. Seda me sel aastal nägime, et väga head sisu oli sel aastal küll oluliselt vähem kui loodetud."

Üks väga suure potentsiaaliga saade käis Piheli hinnangul ekraanil juba enne aastavahetust, selleks oli ETV "Aasta säravaimad tähed". Saatel jäi puudu aasta tervikmõttest või -tõlgendusest, kuid üksikud intervjuud olid tema sõnul hiilgavad. "Seal on tõeliselt suure, legendaarse saate eelaimdus olemas. Vana-aasta õhtus endas ma ühtegi sellist ei näinud," sõnas Pihel.

Teleprodutsendi sõnul pole ühelgi telekanalil midagi selle vastu, kui sealt midagi head tuleks, kuid tänavu tundub, et polnud jõudu, mõtteid ega inimesi. "Kanal 2-s kipub viimasel ajal nii olema, et talendid kas on kodust ära või kanalist ära ja kui neid ikka seal üldse ei ole, siis ega need teise ja kolmanda liiga mehed võib-olla päris seda suurt korvpalliõhtut ära ei tee. Seda oli seal kindlasti tunda." Kanal2 aastavahetusprogrammi nimetas ta päris halvaks, kus oli näha, et polnud talenti, raha ega ka suurt motivatsiooni. TV3 oli panustanud paarile saatele, mis oli mõnes mõttes Piheli hinnangul õige lähenemine, et konkureerida ETV läbimõeldud programmiga. "Olgem ausad, "Edekabelis" paar head nalja ju ikka vahele satub," sõnas ta.