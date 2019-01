Lana Del Rey teatas, et tema uus album on täiesti valmis

2018. aasta alguses teatas Lana Del Rey kavatsusest avaldada 2019. aastal uus album nimega "Norman Fucking Rockwell". California popstaar kinnitas nüüd, et järg albumile "Lust for Life" on valmis.

Del Rey jagas uudiseid Instagrami otseülekande ajal pühapäeval, teatades oma järgijatele, et "Norman Fucking Rockwell" on täiesti valmis. Ta vihjas ka ühe albumiloo võimalikule avaldamiskuupäevale. "Ma arvan, et ma avaldan uue loo 8. jaanuaril," märkis ta, vahendas Consequence of Sound.

"Norman Fucking Rockwell" on Del Rey järjekorras kuues täispikk album ja järg 2017. aastal ilmunud albumile "Lust for Life", mis teenis Grammy nominatsiooni parima popvokaalalbumi eest. Nagu Lorde, St. Vincent ja Taylor Swift enne teda, töötas Del Rey uue albumi kallal koos 2017. aastal aasta produtsendi Grammy võitnud Jack Antonoffiga.

Uue kauamängiva eel on Del Rey välja andnud kaks singlit, "Venice Bitch"ja "Mariners Apartment Complex".