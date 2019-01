Netflix eemaldas satiirisarja episoodi, kus kritiseeriti Saudi Araabia valitsust

Teine episood sarjast "Patriot Act", kus astub üles USA koomik Hasan Minhaj, eemaldati pärast ametlikku kaebust, et see oli rikkunud Saudi Araabia küberkuritegevuse seadust, vahendas BBC.

Netflix kinnitas, et eemaldas episoodi eelmisel nädalal pärast kuningriigi kommunikatsiooni- ja infotehnoloogiakakomisjonilt vastavasisulise taotluse saamist. Nad lisasid, et kuigi nad toetavad tugevalt kunstilist väljendusvabadust, peavad nad järgima kohalikke seadusi.

Episoodi Netflixist eemaldamisest olenemata saavad inimesed Saudi Araabias seda osa endiselt vaadata Youtube'ist.

Eemaldatud episoodis kritiseerib Minhaj kroonprints Mohammed Bin Salmani ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise eest Saudi Araabia konsulaadis oktoobris.

Khashoggi oli Saudi kuningapere avameelne kriitik ja tema artiklid Washington Postis olid eriti kriitilised just kroonprintsi suhtes.

Saudi Araabia pealinna Riyadh ametivõimud esitasid mõrvasüüdistuse 11 inimesele, kuid eitavad kindlalt, et kroonprints oli sellesse kaasatud.

Episoodis kritiseerib Minhaj ka Saudi osalemist Jeemeni konfliktis.

Karen Attiah, Khashoggi toimetaja Washington Postist kirjutas Twitters, et otsus oli üsna ennekuulmatu.

.@hasanminhaj of @patriotact has been a strong, honest and (funny) voice challenging Saudi Arabia + Mohammed bin Salman in the wake of #khashoggi's murder. He brought awareness about Yemen.



Quite outrageous that @netflix has pulled one of his episodes critical of Saudi Arabia.