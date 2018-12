Annely Peebo: hingerahu ei ole ma aastavahetusel ammu tundnud

"Aastavahetus on artistile üks ränk tööaeg. Pean tõdema, et niisugust hingerahu ma ei ole ammu tundnud," märkis Peebo. "Ka sel aastal oli jõulu eel palju etendusi ja Eestimaal oli väike tuur, ja isegi selle jõulu ja aastavahetuse vahel olid mul mõned etendused Eestis. Nii et siiatulek on veel ekstra lisatöö, aga see on artisti elu."

Peebo nentis, et 2018. aastal oli väga palju ilusaid asju. "Seoses Eesti 100. sünnipäevaga oli minul ka au osaleda mitmel üritusel. Berliinis oli näiteks "Joonase lähetamine", ja mul oli ka väga suur au olla Pekingi ooperis, maailma suurimas ooperis. Igasuguseid põnevaid kontserte on olnud."

Peale selle on ta tänulik ka selle eest, et terve tema pere on olnud terve ja seepärast väga midagi negatiivset välja tuua möödunud aastast ei osanudki. "Neli aastat tagasi hakkasin ma ka õppejõuks. Minust on saanud n-ö professor. Ka õpilastel on edukalt läinud, kes on võite toonud või muudel konkurssidel edukalt esinenud."

Kui Peebo kuulis, et tulemas on sea-aasta, siis tundus talle, et ka 2019. aasta on tema aasta, kuivõrd ta on sündinud sea-aastal isegi.

Uue aasta lubadustest rääkides nentis ta, et ta on küll distsiplineeritud oma töös, kuid kõik muu peab olema nauding. "Söömine on minu nauding kohe kindlasti ja ma armastan ennast premeerida. Premeerida ka mõne koogiga, näiteks valel kellaajal. Niisugust kindlat rituaali, et ma pärast konkreetset kella ei söö või kolm nädalat, kolm kuud šokolaadi ei söö, ei ole. Ma ei suitseta, ma ei joo, et mingi pahe võib inimesel ju küljes olla."

Peebo kinnitas, et 1. jaanuari Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdil koos Marko Matverega kõlab tõepoolest "Muinaslugu muusikas". Kontsert kõlab ETVs algusega kell 17.55.