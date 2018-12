"Aasta tagasi ma vedasin metsas oksi ja tegin lõket, ja kunagi poleks unistanud, et sellest järgmine aasta olen Vabaduse väljakul kontserti andmas," märkis Sepp. Uue aasta võttis ta eelmisel aastal enda sõnul vastu Sõrve sääre rannaäärel, kus oli hea ilutulestikku vaadata. "See oli hästi põnev vaade."

Sepp tõdes et pärast Superstaari-saate võitu on elu jooksma hakanud ja väga kiireks käinud. "Tulin Tallinna elama, võib-olla see on järgmine punkt." Ta lisas, et saab eluga Tallinnas väga hästi hakkama.

Ta tõdes muusika mõrudamast poolest rääkides, et väga vähe on mõistmist. "Inimesed, kes lükkavad lihtsalt tuld jõkke, kuigi nad ei tea, mis seal jões üldse on. Aga sellest ma olen juba üle saanud ja kõik on kena."

Sepa sõnul ei ole selliseid momente olnud, kus ta mõtleb, et ta ei tahaks kuulus olla. "Pigem on selline, et oh, selliseid arvamusi on ka. Hetki, kus ma mõtlen, et ma ei tahakski olla staar, ei ole olnud."

Tema unistus on midagi veel rohkem loomingulisemat teha. "Peale muusika loomise ja esinemise – ma väga naudin seda asja muidugi – on mul südamel ka puutöö, mida mulle õudselt meeldib teha. Seda tahaks kindlasti veel arendada."